有名女優「今夜は炊飯器で、簡単に仕上げました」3品の手料理ショットに反響「アイディアすごすぎる」「時間なくても真似できそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の秋野暢子が4月16日、自身のInstagramを更新。炊飯器で作った手料理ショットを公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「アイディアすごすぎる」炊飯器で手作りチャーハン
秋野は「今夜は炊飯器で叉焼炒飯です」「今夜は炊飯器で、簡単に仕上げました」とつづり、チャーハンのレシピを公開。「出来上がったらとき卵2個をいれて10分蒸らして出来上がり」ともコメントを記し、炊飯器だけで作った簡単チャーハンを投稿している。
さらに「副菜は小松菜、油揚げ、アサリ 鰹出汁と水ワンカップで煮つめます」「豚肉に新玉ねぎ乗っけ、ラップしてレンジで10分チン 出来上がったらバター オカカに、ポン酢を、かけて完成」と合計3品のレシピを披露している。
この投稿には「時間なくても真似できそう」「チャーハンって炊飯器でできるんだ」「アイディアすごすぎる」「早速真似します」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「アイディアすごすぎる」炊飯器で手作りチャーハン
◆秋野暢子、簡単レシピ公開
秋野は「今夜は炊飯器で叉焼炒飯です」「今夜は炊飯器で、簡単に仕上げました」とつづり、チャーハンのレシピを公開。「出来上がったらとき卵2個をいれて10分蒸らして出来上がり」ともコメントを記し、炊飯器だけで作った簡単チャーハンを投稿している。
◆秋野暢子の手料理ショットが話題
この投稿には「時間なくても真似できそう」「チャーハンって炊飯器でできるんだ」「アイディアすごすぎる」「早速真似します」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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