OWV中川勝就＆浦野秀太、ランウェイ登場でラインパンツアピール 仲良くポーズ披露【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ボーイズグループ・OWV（オウブ）の中川勝就と浦野秀太が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「日プ」出身アイドル、ランウェイで個性全開ポーズ
中川はグリーンの襟付きシャツにデニムのパンツ、浦野はデニムジャケットに茶のスウェットを合わせたカジュアルなスタイリングで登場。共にラインパンツを合わせているため、ランウェイトップではラインを指さし、明るくポーズを決めていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」出身アイドル、ランウェイで個性全開ポーズ
◆中川勝就＆浦野秀太、ペアで仲良くランウェイ
中川はグリーンの襟付きシャツにデニムのパンツ、浦野はデニムジャケットに茶のスウェットを合わせたカジュアルなスタイリングで登場。共にラインパンツを合わせているため、ランウェイトップではラインを指さし、明るくポーズを決めていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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