3児の母・小倉優子、レンジだけで作る簡単レシピ公開「すぐ真似できそう」「助かる」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの小倉優子が4月16日、自身のInstagramを更新。手料理レシピを公開し、反響が寄せられている。
【写真】42歳3児のママタレ「すぐ真似できそう」レンジだけで簡単キャベツの豚巻き
小倉は「キャベツの豚巻き（レンジで簡単）」「＃お家ご飯」「＃時短」とつづり、コンロを使わないレンジだけのレシピを公開。千切りキャベツを豚肉で巻いてレンジにかけ、合わせ調味料をかけるだけの簡単な時短レシピ動画となっている。
この投稿には「簡単すぎてすぐ真似できそう！」「レンジだけでできるの最高」「早速明日作ります」「レシピ保存しました」「助かる」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「すぐ真似できそう」レンジだけで簡単キャベツの豚巻き
◆小倉優子、時短レシピ公開
小倉は「キャベツの豚巻き（レンジで簡単）」「＃お家ご飯」「＃時短」とつづり、コンロを使わないレンジだけのレシピを公開。千切りキャベツを豚肉で巻いてレンジにかけ、合わせ調味料をかけるだけの簡単な時短レシピ動画となっている。
◆小倉優子のレシピ動画に反響
この投稿には「簡単すぎてすぐ真似できそう！」「レンジだけでできるの最高」「早速明日作ります」「レシピ保存しました」「助かる」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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