１５日、第６回中国国際消費品博覧会で、ＡＩグラスを試着する業界関係者。（海口＝新華社記者／許雨深）

【新華社海口4月18日】中国海南省海口市で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催された。会場には人工知能（AI）を搭載した眼鏡やスマートリングから介護ロボット、空飛ぶクルマまで、最先端の製品が一堂に集結。未来の新たな消費シーンを描き出し、テクノロジーが「展示品」から「日用品」へと急速に変わりつつあることが示された。

国内外の多くのテクノロジー企業がAIやスマートモビリティー、デジタルライフなどの最新成果を一堂に展示した。

１５日、第６回中国国際消費品博覧会に出展したロボット開発企業、浙江孚宝智能科技のブースに展示された介護サポートロボット「ＫＺ２００」。（海口＝新華社記者／許雨深）

1号館のコンシューマーテクノロジー展示エリアでは、スマートAIグラスメーカー、楽奇（Rokid）の製品が多くの来場者の注目を集めた。AIと拡張現実（AR）を融合させた量産型のマルチ機能グラスは重さわずか49グラム、写真・動画の撮影や89言語の翻訳、リアルタイムナビゲーション、AIアシスタント、議事録作成などあらゆるシーンに対応する機能を搭載。世界各地のユーザーは、地域ごとに異なるAIエンジンが利用できる。

ロボット開発企業の浙江孚宝智能科技が展示した高齢者向けの介護サポートロボット「KZ200」は、健康管理やオンライン診療、スマートインタラクション、AIチャットなどの機能を備え、医療介護ロボットの成熟したソリューションを提供する。

１５日、第６回中国国際消費品博覧会に出展した小鵬匯天の「ＡＲＩＤＧＥ」のブースに展示された、世界初となる陸空両用分離式の空飛ぶクルマ。（海口＝新華社記者／許雨深）

電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車傘下の広東匯天航空航天科技（小鵬匯天）が展開するグローバルブランド「ARIDGE（アリッジ）」は、世界初となる陸空両用分割式の空飛ぶクルマを展示。地上での航続距離は千キロ超、6輪全輪駆動で、飛行では6ローター、デュアルダクト構造を採用し、全領域冗長安全・スマート飛行補助システムを搭載、実用性と安全性を兼ね備える。

中国の消費市場が絶えず高度化し、デジタルインフラが継続的に整備される中、テクノロジーは消費の成長をけん引する重要な原動力になりつつあり、グローバル企業に幅広い発展の機会をもたらしている。（記者/許雨深）

１５日、第６回中国国際消費品博覧会で、浙江省杭州市のロボットメーカー、杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）のロボットと触れ合う来場者。（海口＝新華社記者／許雨深）

１５日、第６回中国国際消費品博覧会で、アウトドアキャンプロボット「Ｗ１」のデモンストレーションを行う元点智能（ＺＥＲＯＴＨ）のスタッフ。元点智能は人型ロボット開発企業、蘇州楽享智能科技傘下のエンボディドＡＩ（身体性を持つ人工知能）に特化したブランド。（海口＝新華社記者／許雨深）

１５日、第６回中国国際消費品博覧会で、スマートヘルス分野のハードウエアを手がける物啓科技（ＴｈｉｎｇＸ）のブースに展示された主力製品のスマート感情トラッキングペンダント「Ｎｕｎａ」。（海口＝新華社記者／許雨深）