第6回中国消費品博、未来の消費シーンが現実に 海南省
【新華社海口4月18日】中国海南省海口市で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催された。会場には人工知能（AI）を搭載した眼鏡やスマートリングから介護ロボット、空飛ぶクルマまで、最先端の製品が一堂に集結。未来の新たな消費シーンを描き出し、テクノロジーが「展示品」から「日用品」へと急速に変わりつつあることが示された。
国内外の多くのテクノロジー企業がAIやスマートモビリティー、デジタルライフなどの最新成果を一堂に展示した。
1号館のコンシューマーテクノロジー展示エリアでは、スマートAIグラスメーカー、楽奇（Rokid）の製品が多くの来場者の注目を集めた。AIと拡張現実（AR）を融合させた量産型のマルチ機能グラスは重さわずか49グラム、写真・動画の撮影や89言語の翻訳、リアルタイムナビゲーション、AIアシスタント、議事録作成などあらゆるシーンに対応する機能を搭載。世界各地のユーザーは、地域ごとに異なるAIエンジンが利用できる。
ロボット開発企業の浙江孚宝智能科技が展示した高齢者向けの介護サポートロボット「KZ200」は、健康管理やオンライン診療、スマートインタラクション、AIチャットなどの機能を備え、医療介護ロボットの成熟したソリューションを提供する。
電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車傘下の広東匯天航空航天科技（小鵬匯天）が展開するグローバルブランド「ARIDGE（アリッジ）」は、世界初となる陸空両用分割式の空飛ぶクルマを展示。地上での航続距離は千キロ超、6輪全輪駆動で、飛行では6ローター、デュアルダクト構造を採用し、全領域冗長安全・スマート飛行補助システムを搭載、実用性と安全性を兼ね備える。
中国の消費市場が絶えず高度化し、デジタルインフラが継続的に整備される中、テクノロジーは消費の成長をけん引する重要な原動力になりつつあり、グローバル企業に幅広い発展の機会をもたらしている。（記者/許雨深）