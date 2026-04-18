個別株投資では、「好き」という気持ちは大切な出発点ですが、それだけに頼るのは危険です。まずは企業のウェブサイトで理念や事業内容を確認し、決算資料から業績を把握して企業の実態を冷静に分析することが重要になります。そのうえで、PERやPBRといった指標を用いて株価の割安・割高を判断し、ライバル企業とも比較するといった「客観的な評価」も視野に入れましょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』より一部を抜粋・編集し、納得感のある投資を行うために持つべき「4つの視点」を解説します。

「好き」だけで買うのはNG…本当に買うべき会社を見極める〈4つの分析法〉

どんな企業も、株価が上がったり下がったりしています。だからこそ、個別株については、その企業が本当に好きだったとしても、「好き」という気持ちだけで買うことはお勧めできません。

まずはその企業の中身を深堀りしていくことがファーストステップです。

ステップ1. 企業の理念と多角的な事業内容を確認する「ウェブサイト」

深掘りしていくために必要なのは、まずは「企業情報」と「決算」の確認です。

この作業も、ほかの投資家が「利益を得るためだけの作業」になるところ、好きな会社であれば「あのコンテンツを生み出した会社……！」と、きっと楽しく見ることができるはずです。

企業情報では、改めてその会社のウェブサイトを見て、自分の好きな会社がどんな理念のもとに事業を展開しているのかを確認します。

その会社の特定のコンテンツや商品が好きでも、その会社がどんな理念や思いでそのコンテンツを展開しているのかまでは知らない人も少なくないのではないでしょうか。

また、大企業ほど、「自分が好きなのはこの事業の中のこのコンテンツだけど、実はほかにもさまざまな事業を展開していた」といったことがあるはずです。

たとえばあなたがソシャゲの「ウマ娘 プリティーダービー」にハマったとします。ウマ娘を展開しているCygamesを子会社に持つサイバーエージェントは、ゲーム事業のほかに、メディア事業やインターネット広告、AIなど、かなり多角的に事業を展開しています。

同社のビジョンは「21世紀を代表する会社を創る」。決して一つの事業にこだわることなく、さまざまな分野に参入していくとの覚悟が、このビジョンにも表れています。

ほかにはたとえば女性であれば、化粧品の「KATE」を愛用している人もいると思います。KATEはカネボウ化粧品のブランド名で、カネボウ化粧品自体は上場していませんが、その親会社の花王は上場しています。

花王は「豊かな共生世界の実現」を使命に掲げ、化粧品のほかに、洗剤やおむつなどの「ハイジーンリビングケア」や、シャンプーやリンスなどの「ヘルスビューティケア」事業を展開しています。

ステップ2. 業績の推移と今後の成長シナリオを読み解く「決算資料」

そうした情報を確認した上で、次に決算の情報を見にいきます。

個別株に投資する場合には、その企業の業績の確認は絶対に必要です。上場企業であれば、ウェブサイトの中の「IR情報」の中に、決算情報を記載しているはずです。最近の企業であれば、決算短信よりも決算説明資料のほうが読みやすいことが多いと思います。ですから先に決算説明資料を見てみてもいいでしょう。

ここで大事なのはまず「業績」。グラフが右肩上がりになっていれば、その企業は順調に成長している証拠。安心して応援できる状態だと言えます。

逆に、業績が下がっていれば株価も当然下がりますから、応援していたとしても、注意が必要です。いかに自分が好きな企業だとしても、買ってからずっと株価が下がっていくのでは、ちょっとその企業が嫌いになってしまうかもしれません……。

決算資料には、「なぜそのような業績になったのか」「これからどうするのか」についても書かれているので、そこもぜひしっかり読んでみてください。

たとえ業績が落ちていたとしても、「店内に客足が増えてきた」とか、「新しく発売された商品が大絶賛されている」といった、今の数字にはまだ表れていない「変化」を感じ取れるなら、それはこれから回復するサインかもしれません。

ステップ3. PER・PBRを用いて割安性を客観的に評価する「株価」

「応援したい！」という気持ちが決まったら、次に「今の株価はお買い得なのか？」をチェックしましょう。そのために使うのが、「PER」と「PBR」という二つの指標です。

PERはその企業の「稼ぐ力」に対して、株価が安いか高いかを見るものです。計算式は「株価÷1株あたりの純利益」で、目安は「15倍」。これより低いと、一般的には「実力はあるのに人気がない（＝割安）」、高いと「実力以上に人気が過熱している（＝割高）」傾向があります。

PBRはその企業の「資産（貯金や不動産など）」に対して、株価がどうなっているかを見るものです。計算式は「株価÷1株あたりの純資産」で、目安は「1倍」。これより低いのは「会社を解散して全財産を売り払った金額よりも、今の株価のほうが安い」という、理論上はお買い得であることを示します。

もちろん、人気ブランドの服が定価でも売れるように、勢いのある企業（新興企業など）は、これらの数字が高くなりがちです。

でも初心者のうちは、高すぎる株は「高値掴み」のリスクがあるので避けたほうが無難。まずは「PER15倍以下」「PBR1倍以下」を目安にしましょう。

ステップ4. 業界内での優位性と顧客の選択基準を比較する「ライバル企業」

そうして自分の好きな会社について詳しくなったら、ライバル会社についても確認しておいたほうがいいですね。

「A社のサービスは優れている！」と思っても、B社と比較したときに客観的にB社のほうが優れていれば、普通の顧客はB社を選ぶわけですから。

これらすべてのステップを経て、「やっぱりこの会社しかない！」と思えば、自信を持って応援できるはずです。

もちろん、どれだけその会社が好きだったとしても、「今は株価が高くて買いどきではない」と思えば、買うべきではありません。

けれど、株価は動いていくもの。ずっとその株を見続けて、「ここだ！」と思うタイミングを待つのも投資の楽しみの一つです。

プロでも難しい引き際…「ファン目線」が武器になるワケ

そして「いつ売るか」についてですが、これはプロでも難しい問題です。

一つの目安としては、「業績が下がりそうなとき」や「株価が急に上がりすぎたとき」などが挙げられます。

おそらく、「この会社、最近ちょっと活気がないな」とか「サービスが低下してきたな」といった変化は、数字に出る前に、その会社のファンであるあなたのほうが敏感に気づけるかもしれません。

横川 楓

経営学修士(MBA)／ファイナンシャルプランナー(AFP)

やさしいお金の専門家

推し活経済評論家