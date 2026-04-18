あの、流し前髪で雰囲気ガラリ 圧巻美脚際立つミニ丈コーデに「小顔際立つ」「何頭身？」と注目集まる【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】歌手でタレントのあのが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】あの「小顔際立つ」流し前髪で雰囲気ガラリ
映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージにお笑いコンビ・霜降り明星の粗品とともに登場していたあの。前髪をまっすぐ下ろしたスタイルでキュートな魅力を放出していたが、今回は前髪を流してクールな雰囲気に。ナイロンジャケットをゆるく着こなしたスポーティーなファッションにミニ丈のボトムスを合わせ、ほっそりした美しい脚を披露した。このランウェイを受け、ファンからは「小顔際立つ」「何頭身？」「可愛すぎ」「どっちの前髪も可愛い」などと反響が上がっている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆あの、ミニ丈コーデ披露
映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージにお笑いコンビ・霜降り明星の粗品とともに登場していたあの。前髪をまっすぐ下ろしたスタイルでキュートな魅力を放出していたが、今回は前髪を流してクールな雰囲気に。ナイロンジャケットをゆるく着こなしたスポーティーなファッションにミニ丈のボトムスを合わせ、ほっそりした美しい脚を披露した。このランウェイを受け、ファンからは「小顔際立つ」「何頭身？」「可愛すぎ」「どっちの前髪も可愛い」などと反響が上がっている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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