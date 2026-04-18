◇セ・リーグ 広島2―7DeNA（2026年4月18日 マツダ）

広島は投打がかみ合わず、2連敗。借金は今季最多の「4」に膨らみ、5位に転落した。序盤の好機を生かせなかった。1点を先制された直後の2回は1死二塁から坂倉が左飛。今季初スタメンの二俣も空振り三振に倒れた。続く3回も1死一、二塁から小園が投ゴロ。なおも2死二、三塁でモンテロが空振り三振に倒れ、DeNA先発の東を攻略できなかった。6回まで1失点と粘りの投球を続けていた先発・ターノックは7回に捕まり、6回0/3を5安打5失点で2敗目。以下、新井監督一問一答。

――先発・ターノック投手は立ち上がりに制球を乱すも粘った。

「粘り強く投げていたと思います」

――それだけに何とか援護したかった。

「相手はエースだからね。ここというところで間違わない。そこを打っていかないといけないんだけど、さすがエースだなと」

――今季初スタメンの二俣がバットで結果。

「代打でもいいヒットを打ったし、練習を見てもよく振れているので。今日スタメンだったけど、今日は2本ともいいヒットだったと思います」

――先発・ターノックの交代のタイミングは難しかった。

「いやいや、難しくはなかった。100球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうことだったし、あとブルペンのことを考えたとき迷いなく。結果、点を取られたけどね」

――打線全体の状態が上がらない。中軸の小園、ファビアンの状態が上がるのを待つしかない。

「まぁ、辛抱しないといけないですよね。まだ100打席にもいっていないし、小園は最後のヒットを明日につなげてもらいたい」

――2回の小園の守備で目測を誤ったような動きがあった。

「あれは後ろと重なったということだったけどね」

――しょうがない部分もある。

「しょうがなくはないでしょう。ホーム球場なんだから。（ミスが）1回目でもないので、そこは集中してやってもらいたい」

――2軍では平川が2安打。

「左打席でも問題なく振れているし、今からトレーナーの報告を聞きたいと思います」