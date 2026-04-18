広島・新井貴浩監督「辛抱しないといけない」 2連敗で5位転落も必死に前向く
◇セ・リーグ 広島2―7DeNA（2026年4月18日 マツダ）
広島は投打がかみ合わず、2連敗。借金は今季最多の「4」に膨らみ、5位に転落した。序盤の好機を生かせなかった。1点を先制された直後の2回は1死二塁から坂倉が左飛。今季初スタメンの二俣も空振り三振に倒れた。続く3回も1死一、二塁から小園が投ゴロ。なおも2死二、三塁でモンテロが空振り三振に倒れ、DeNA先発の東を攻略できなかった。6回まで1失点と粘りの投球を続けていた先発・ターノックは7回に捕まり、6回0/3を5安打5失点で2敗目。以下、新井監督一問一答。
――先発・ターノック投手は立ち上がりに制球を乱すも粘った。
「粘り強く投げていたと思います」
――それだけに何とか援護したかった。
「相手はエースだからね。ここというところで間違わない。そこを打っていかないといけないんだけど、さすがエースだなと」
――今季初スタメンの二俣がバットで結果。
「代打でもいいヒットを打ったし、練習を見てもよく振れているので。今日スタメンだったけど、今日は2本ともいいヒットだったと思います」
――先発・ターノックの交代のタイミングは難しかった。
「いやいや、難しくはなかった。100球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうことだったし、あとブルペンのことを考えたとき迷いなく。結果、点を取られたけどね」
――打線全体の状態が上がらない。中軸の小園、ファビアンの状態が上がるのを待つしかない。
「まぁ、辛抱しないといけないですよね。まだ100打席にもいっていないし、小園は最後のヒットを明日につなげてもらいたい」
――2回の小園の守備で目測を誤ったような動きがあった。
「あれは後ろと重なったということだったけどね」
――しょうがない部分もある。
「しょうがなくはないでしょう。ホーム球場なんだから。（ミスが）1回目でもないので、そこは集中してやってもらいたい」
――2軍では平川が2安打。
「左打席でも問題なく振れているし、今からトレーナーの報告を聞きたいと思います」