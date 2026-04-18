ガールズバンドPARADOXXが18日、インスタグラムを更新。ドラムSHONOの緊急手術を報告した。

公式インスタグラムで「『お知らせ』このたび、Dr.SHONOが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました」と報告。

続けて「そのため、4月19日のライブにつきましては出演を見合わせていただくこととなりました。当日はSHONOを除く4名での出演とさせていただきます。また、SHONOにつきましては、当面の間、ライブへの出演が難しくなる可能性がございます。復帰時期に関しましては、決まり次第、改めてお知らせいたします」と今後について発表された。

また「ご来場を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。フライングキャット PARADOXX」と謝罪が記された。

また、SHONO自身も17日、Xで「サッカーやってないのにサッカー選手みたいな怪我しました 早く復帰できるように治療に専念します ライブ前なのにすみません ドラム叩けなくてつまんない」と公表した。