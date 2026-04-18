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あすは、九州や四国は雲が多く、雨の降る所がありそうです。中国地方から関東、さらに北海道にかけては、高気圧に覆われるため晴れるでしょう。風は穏やかな所が多いですが、北海道では日中、やや強まる見込みです。

あす朝の気温は、けさと同じか少し低い所がありそうです。日中は、きょうより高くなる所もあって、仙台や盛岡でも20℃を超えるでしょう。関東は、東京では24℃ですが、内陸の各地では25℃以上の夏日となる見込みです。

こまめに水分をとるなどして、熱中症には気をつけましょう。

＜あす19日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌：15℃　　釧路：15℃
　青森：19℃　　盛岡：22℃
　仙台：23℃　　新潟：18℃
　長野：24℃　　金沢：22℃
　東京：24℃　名古屋：25℃
　大阪：25℃　　岡山：23℃
　広島：23℃　　松江：21℃
　高知：22℃　　福岡：22℃
鹿児島：21℃　　那覇：26℃

週明け月曜日も広く晴れる予想です。火曜日は低気圧や前線の影響で、北日本や北陸で雨・風ともに強まる所があるでしょう。その後、木曜日から金曜日にかけては、全国的に雨となりそうです。気温は全国的に高い傾向が続き、北海道内では桜がどんどん咲き進むでしょう。