あすは、九州や四国は雲が多く、雨の降る所がありそうです。中国地方から関東、さらに北海道にかけては、高気圧に覆われるため晴れるでしょう。風は穏やかな所が多いですが、北海道では日中、やや強まる見込みです。

あす朝の気温は、けさと同じか少し低い所がありそうです。日中は、きょうより高くなる所もあって、仙台や盛岡でも20℃を超えるでしょう。関東は、東京では24℃ですが、内陸の各地では25℃以上の夏日となる見込みです。

こまめに水分をとるなどして、熱中症には気をつけましょう。

＜あす19日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：15℃ 釧路：15℃

青森：19℃ 盛岡：22℃

仙台：23℃ 新潟：18℃

長野：24℃ 金沢：22℃

東京：24℃ 名古屋：25℃

大阪：25℃ 岡山：23℃

広島：23℃ 松江：21℃

高知：22℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：26℃

週明け月曜日も広く晴れる予想です。火曜日は低気圧や前線の影響で、北日本や北陸で雨・風ともに強まる所があるでしょう。その後、木曜日から金曜日にかけては、全国的に雨となりそうです。気温は全国的に高い傾向が続き、北海道内では桜がどんどん咲き進むでしょう。