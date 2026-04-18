テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。

この日は「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。

「クズ芸人」として人気の相席スタート・山添寛は、自身のキャラにまつわる「卑屈自慢」を披露。

山添は「こういう機会をいただいたんで、仕事に関する本当に思ってる話を聞いてもらえたらなと。（番組の）ゲストで呼んでもらったときに、ハチャメチャなキーワードを出したりとかで騒がせたりすることあるんですけど。それは本当のことを思うと、それが記事になって番組に貢献できたら。普段、その番組を見てへん人が一回それ見ようってなってくれたらいいなっていう。自分なりの番組の貢献の仕方を考えてやってるんですけども…」と打ち明けた。

つづけて「やっぱり不快に思う方もいらっしゃって。ＤＭとかが届いてね…。『お前が出てるから見いひん』『きしょいことすんな』とかも届くんですよ」と述懐。

さらに「アイドルの方、役者さんとか（番組に）来られてると、ちょっと置いてけぼりになるときがあるんですよ。そういうときに、僕みたいな何しても別に構わん奴がダルがらみをすることによって。その人が輪の中に入りやすくなるんじゃないかなと思ってやったりすることもあるんです」と真意を明かした。

山添は「番組とかで、よくご一緒する通訳の方がいらっしゃって。その通訳さんは、海外のアーティストさんとか役者さんが来られたときに同時通訳をしてくれはる方なんですよ。たまたまランチをご一緒する機会があって、話聞いてると。例えば（通訳しながら）『この女性はアーティストさんで』『このアーティストさんはこういう活躍されている方』で、紹介も踏まえて通訳もしているっていうのを聞いて『それはすごいですね』って」と説明。

つづけて「（通訳の人は）だから、山添さんがしゃべってる時とかも、ちゃんと紹介を踏まえて。『彼は日本の嫌われ者で、そんな彼が今こういうふうに話しました』と…。日本の嫌われ者やと思ってたんやと。ご飯の味がしなくなって…」と肩を落とした。

リアルな卑屈っぷりに共演者一同は「卑屈自慢」を高評価。盛山は「強烈な一発…」と絶賛していた。