『今日好き』倉澤俊＆谷村優真“しゅんゆま”が『ガルアワ』ペアランウェイ シックなコーディネートで歓声浴びる
ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』チェンマイ編においてカップルとなった倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。
【全身ショット】大歓声の中カッコよくきめたしゅんゆまカップル
歓声も巻き起こるなか、黒地に花柄や水玉をあしらったファッションの谷村、ペールブルーのシックなスーツに身を包んだ倉澤。ランウェイのトップでは肩に肘置きポーズや背中合わせでカッコよくきめた。
高校生のリアルで等身大な恋と青春を描く同番組が10周年を記念して歴代出演者・瀬川陽菜乃、葛西杏也菜、紗和、小林ゆあ、白石乙華、長浜広奈に加え、成立カップルがペアでランウェイ。
しゅんゆまのほか、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の内田金吾＆多田梨音“きんりの”、恋愛見届人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も華を添えた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】大歓声の中カッコよくきめたしゅんゆまカップル
歓声も巻き起こるなか、黒地に花柄や水玉をあしらったファッションの谷村、ペールブルーのシックなスーツに身を包んだ倉澤。ランウェイのトップでは肩に肘置きポーズや背中合わせでカッコよくきめた。
しゅんゆまのほか、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の内田金吾＆多田梨音“きんりの”、恋愛見届人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も華を添えた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。