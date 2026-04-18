柏木由紀『サンリオくじ』驚きの賞品当てる「一時帰宅確定！」
元AKB48でタレントの柏木由紀が18日、自身のXを更新。本日より発売された『サンリオキャラクターズ当りくじ』で「キャリーケース」を当てたことを報告した。
【写真】デカい！柏木由紀が当てた『サンリオくじ』賞品
「サンリオキャラクターズ当りくじ」は、キャリーケース、バスタオル、スライドミラーなど種類豊富なくじ。
柏木はXで「運試しで1回だけやったサンリオくじ！キャリーケース当たっちゃったよ！！！これから出かけようと思ってたんだけど！一時帰宅確定！」とキャリーケースが当たったことを報告した。
投稿された写真では、袋に入ったキャリーケースを見ることができる。
■「サンリオキャラクターズ当りくじ」賞品紹介
・キャリーケース（2本）
・バニティケース ウサハナ（2本）
・バニティケース シナモロール（2本）
・バスタオル（6本）
・キーホルダー ハローキティ（2本）
・キーホルダー マイメロディ（2本）
・キーホルダー ポムポムプリン（2本）
・キーホルダー ポチャッコ（2本）
・キーホルダー バッドばつ丸（2本）
・ハンドタオル マイメロディ（3本）
・ハンドタオル ポチャッコ（3本）
・ハンドタオル バッドばつ丸（3本）
・ポーチ マイスウィートピアノ（4本）
・ポーチ ポムポムプリン（4本）
・ポーチ クロミ（4本）
・スライドミラー ウサハナ（2本）
・スライドミラー マイスウィートピアノ（2本）
・スライドミラー はなまるおばけ（2本）
・スライドミラー シナモロール（2本）
・スライドミラー クロミ（2本）
・ファイルホルダー ピンク（4本）
・ファイルホルダー ブルー（4本）
・チェスト ハローキティ（3本）
・チェスト はなまるおばけ（3本）
・チェスト シナモロール（3本）
※「ラストスペシャル賞」
最後のくじを引いた人に「アップリケクッション」プレゼント
【写真】デカい！柏木由紀が当てた『サンリオくじ』賞品
「サンリオキャラクターズ当りくじ」は、キャリーケース、バスタオル、スライドミラーなど種類豊富なくじ。
柏木はXで「運試しで1回だけやったサンリオくじ！キャリーケース当たっちゃったよ！！！これから出かけようと思ってたんだけど！一時帰宅確定！」とキャリーケースが当たったことを報告した。
■「サンリオキャラクターズ当りくじ」賞品紹介
・キャリーケース（2本）
・バニティケース ウサハナ（2本）
・バニティケース シナモロール（2本）
・バスタオル（6本）
・キーホルダー ハローキティ（2本）
・キーホルダー マイメロディ（2本）
・キーホルダー ポムポムプリン（2本）
・キーホルダー ポチャッコ（2本）
・キーホルダー バッドばつ丸（2本）
・ハンドタオル マイメロディ（3本）
・ハンドタオル ポチャッコ（3本）
・ハンドタオル バッドばつ丸（3本）
・ポーチ マイスウィートピアノ（4本）
・ポーチ ポムポムプリン（4本）
・ポーチ クロミ（4本）
・スライドミラー ウサハナ（2本）
・スライドミラー マイスウィートピアノ（2本）
・スライドミラー はなまるおばけ（2本）
・スライドミラー シナモロール（2本）
・スライドミラー クロミ（2本）
・ファイルホルダー ピンク（4本）
・ファイルホルダー ブルー（4本）
・チェスト ハローキティ（3本）
・チェスト はなまるおばけ（3本）
・チェスト シナモロール（3本）
※「ラストスペシャル賞」
最後のくじを引いた人に「アップリケクッション」プレゼント