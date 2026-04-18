俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。15歳の娘とのルーティンを明かした。

柳楽には現在15歳、高校生の娘がいる。番組が娘からのアンケートの回答をもらい発表。「柳楽家の独特のルールは？」の質問に「出かける前に『ベイマックス』の『バララララララ』をやるのがお決まりです」と伝えられた。

すると柳楽は、7年ぐらい前に、デビュー作の映画「誰も知らない」の是枝裕和監督からメールがきたと明かした。是枝監督がロサンゼルスのディズニー関係の方と会った際に、映画「ベイマックス」の主人公ヒロのモデルが『誰も知らない』で柳楽が演じた（当時14歳）役柄をイメージしてデザインしたと伝えられたという。

柳楽は「それをメールでいただいた時に『お〜！』と思って、とてもうれしくて。それで娘とやってみようと思って。いまだに続いてるんですけど。何かこう『バララララララ』ってやるんですけどね」と明かした。

MCの笑福亭鶴瓶が「俺、誰かに言われた『ベイマックスに似てるね』言うて」と話すと、柳楽は「じゃあ、ちょっとやりますか？」と話し、「パーンでこれでバララララララ…」と、鶴瓶と手を合わせた。