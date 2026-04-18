秋元康プロデュースRain Tree綾瀬ことり、大ぶりリボン着こなす甘めファッション披露「可愛すぎ」「スタイル完璧」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】秋元康氏が総合プロデュースを手掛ける17人組のガールズグループ・Rain Treeの綾瀬ことりが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】秋元康手掛けるアイドル、ミニ丈コーデで美脚披露
綾瀬は、大ぶりなリボンがガーリーなトップスを着こなし。ミニ丈のスカートからはスラリとした脚が伸び、ネット上では「ドーリーで可愛すぎ」「スタイル完璧」などの声が上がっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆綾瀬ことり、ミニ丈ガーリーコーデ披露
綾瀬は、大ぶりなリボンがガーリーなトップスを着こなし。ミニ丈のスカートからはスラリとした脚が伸び、ネット上では「ドーリーで可愛すぎ」「スタイル完璧」などの声が上がっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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