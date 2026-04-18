M!LK塩崎太智「ガルアワ」サプライズ登場 8年ぶり出演でイイじゃん・“滅”ポーズ次々披露【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】M!LKメンバー、8年ぶり「ガルアワ」ステージで観客魅了する姿
2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに「ガルアワ」に登場した塩崎は、スペシャルステージのラストでランウェイを披露。洗練されたスタイリングと存在感あふれるウォーキングで、ステージを華やかに締めくくった。ステージトップではM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズや「好きすぎて滅！」の振り付けをオマージュした“滅ポーズ”を披露し、観客からは黄色い歓声が上がっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆塩崎太智「ガルアワ」サプライズ登場
2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに「ガルアワ」に登場した塩崎は、スペシャルステージのラストでランウェイを披露。洗練されたスタイリングと存在感あふれるウォーキングで、ステージを華やかに締めくくった。ステージトップではM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズや「好きすぎて滅！」の振り付けをオマージュした“滅ポーズ”を披露し、観客からは黄色い歓声が上がっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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