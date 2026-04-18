フォード・5ウィンドウ・クーペ（1934年式）

ローフライヤーズの設立当初からのメンバー、デイブ・ローダー氏。クルマを買い付けるため、アメリカへ渡ることも多かったらしい。「1980年代前後、多くの人が沢山のモノを捨ててしまいました。今では、それを取り戻したいと考える人が多いようです」

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1990年代には、仕事へ多くの時間を割いたローダー。ロンドンに移住し、デジタル業界で手腕を発揮したが、ホッドロッドへの情熱は消えなかった。仕事が落ち着き始めた頃、再びクルマに対する思いが溢れ出したという。



フォード・5ウィンドウ・クーペ（1934年式）と、デイブ・ローダー氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「以前より気持ちは熱いかも。今週は、クルマを3台買っちゃいました」。と笑う彼は、郊外に倉庫を借りて、見事な5ウィンドウ・クーペも保管している。メンバーは「賞」を嫌うが、2025年にはとあるホットロッド・イベントで最優秀賞を獲得したそうだ。

フォード・モデルA クーペ（1930年式）

アンディ・コリンズ氏は、ローフライヤーズが立ち上がる前から、フォード100Eやフォード・モデルYのカスタムに勤しんできたとか。クリエイターでもあり、クラブのロゴをデザインしたのも彼だ。

ところが一時期、自らのジャズバンド「レモングローブ」の活動へのめり込んだ。結婚して子供が生まれ、2000年代前半まで完全にホットロッドから遠ざかっていたという。



フォード・モデルA クーペ（1930年式）と、アンディ・コリンズ氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それでも彼は、ローフライヤーズへ帰ってきた。ブロッケンハースト大学で、工学の講師を努めながら。学生たちは、ピント・エンジンを積んだ1930年式のモデルA クーペを教材に、授業を受けているらしい。

フォード・モデルT（1923年式）

「ガムボール！って挨拶で、週末になると電話がありました。バイパスの路肩で待ち合わせて、一緒に走らせるんですよ」。と振り返る、ジェンセン・ブリント・スミー氏が当時乗っていたのは、40年前に自ら仕上げた1923年式のモデルTだ。

それは、今でも変わらない。一度メンバーへ転売したものの、3年後に妻がサプライズで買い戻してくれたという。何度もレストアされており、直近は7年前だったという。



フォード・モデルT（1923年式）と、ジェンセン・ブリント・スミー氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「毎回、より良いパーツを使うようにしています。ドラムブレーキは、1940年のフォード用。フロントアクスルは、1932年式用です。スチールホイールは、クロームメッキ。ずっとボディはブラックだったんですが、前回の再塗装でブルーにしました」

過去には、「ボロボロのクルマに乗った、酔っ払い集団」と、大型トラックの運転手がつぶやくのを耳にしたこともあったとか。もちろん、そんなクラブではない。このクルマには、数えきれないほどの思い出が詰まっている。

フォード ・3ウィンドウ・クーペ（1932年式）

ローフライヤーズ最年長メンバーの、ケニー・ブルックス氏。70歳を過ぎた今でも、1957年式シボレー・ローリン・ラットでドラッグレースに興じ、夜はDJで会場を盛り上げているらしい。民間の車検センターは閉じたものの、中古車業も昔から変わらない。

ホッドロッドへ関心を持つようになったのは、初めての仕事が米軍の駐留基地での芝刈りだったから。その後、ドラッグレースへ夢中になった。興味は更に広がり、古いバス、ベッドフォード・デュプレを入手し、移動式クラブハウスに仕上げたという。



フォード ・3ウィンドウ・クーペ（1932年式）と、ケニー・ブルックス氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ローフライヤーズが参加するイベントでは、バスは中心的な存在だとか。ブルックスは数え切れないほどのクルマを所有してきたが、現在は他に6台を維持している。

フォルモサ（2024年式）

アメリカン・フルサイズへ強く惹かれてきたゲイリー・ジェーンズ氏は、ローフライヤーズでは異色な1人といえる。彼を象徴する1台が、1950年式のシボレー・フリートライン。ルーフチョップされた、カスタムカーだった。

半世紀ほど前にカリフォルニアで開かれていた、スポーツカー・レースにも関心を持ち、秀でた技術力で自らスポーツ・レーサーを創出してもいる。それが、1950年代のパームスプリングスを走っていそうな、ハンドメイドの2シーター、フォルモサだ。



フォルモサ（2024年式）と、ゲイリー・ジェーンズ氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

このロードスターは、これまでに彼の手で30台以上が作られ、17か国へ届けられているという。オーナーご希望のエンジンを載せて。