ガソリン臭い戦前フォードへ夢中だった若者

ホットロッド・シーンは、戦後のアメリカ東海岸で誕生した当初から、別の方向へ進化していった。1980年代半ばまでに、反骨精神を主張したり最高速へ挑むのではなく、コストを惜しまず派手なマシンを作るという、異なるスタイルへ収束していった。

【画像】モデルAにモデルT ローフライヤーズのホットロッドたち 往年の傑作フォードも 全117枚

仕上がったホットロッドは、トレーラーでイベント会場へ運ばれた。広大な広場へ沢山の仲間が集っても、エンジンは殆ど回ることなく、半ば鑑賞対象になっていた。スピードへの追求心は、すっかり鎮まっていた。北米でも、英国でも。



ローフライヤーズ・クラブの見事なホットロッドたち ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

だが半世紀ほど前、ガソリン臭い戦前のフォードへ夢中な若者たちが、グレートブリテン島南部にいた。ピカピカにボディを磨き上げる以上に、パワーを引き上げ、積極的に公道を走らせた。1940年代のホットロッダーと同様に。

そのカークラブは「ローフライヤーズ」と名付けられ、初期のメンバーが歳を重ねた今も存続している。過去への敬意を示しつつ、ロゴがデザインされ、本来の楽しさへフォーカスした多くのホットロッドが誕生している。

ベース車はモデルYやパイロット

当初の中核メンバーは11名。半数以上が自動車業界の関係者で、1970年代に流行った自動車雑誌、「カスタムカー」へ強い影響を受けていた。数年後には、世界的に見ても特徴の強いクラブへと成長していった。

グレートブリテン島に残っていた、1932年発売のフォード・モデルYや、1947年発売のフォード・パイロットが、主力のベース車になった。特に、簡素なシャシーにフラットヘッドのV8エンジンが載った後者は、理想的だった。



フォード・5ウィンドウ・クーペ（1932年式） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1953年のサルーン、フォード 100Eへ大排気量エンジンを積んだり、英国製のモーリス・マイナーのカスタムで、腕を磨く若者も多かった。他方、手持ちの部品で組み上げたラットロッドと呼ばれるスタイルとは、一線を画してもいた。

メッキは錆びて、ボディはプライマーのまま

クルマ作りで重視されたのは、豪快に走れること。ドン・モンゴメリー氏によるホッドロッド専門誌がバイブルになり、モノクロ写真が、インスピレーションを掻き立てた。

メンバーのジョン・「ザ・ヒッピー」・ブラックモア氏が1985年に製作した、フォード・5ウインドウ・クーペが、クラブの象徴的な1台に。自らの手で本物のホットロッドを生み出せることが証明され、同じ志向のメンバーを刺激した。



ローフライヤーズ・クラブ設立当初の様子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

自宅でクルマはバラされ、様々なルートで部品が調達され、新たなホットロッドが次々に誕生した。彼らにとっては、路上で走らせることが重要だった。メッキは錆びていて、ボディはプライマーのまま、という仕上がりも多かった。

注目を集めるホットロッド黄金期のスタイル

美しくカスタムするという、主流のストリート・ホットロッドとは異なり、一部からは蔑視されることもあったとか。だがクラブ・メンバーは、名誉なことだと捉えていた。むしろ21世紀が始まるまでに、ローフライヤーズへ賛同する若者は増えていった。

その頃には、ムーン・インダストリーズやソーカル・スピード・ショップなど、往年の老舗ブランドがパーツを再提供し始めた。裕福なマニアも関心を示し、ペブルビーチ・コンクール・デレガンスでは、新たにホットロッド・カテゴリーが設けられたほど。



フォード・ピックアップ（1932年式） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ホットロッド黄金期スタイルへの回帰は、様々な要因で盛り上がったといえる。だが、長年に渡るローフライヤーズの活動が、少なからず影響していることは間違いない。

今回は、そんなホッドロッダーたちによるイベントへ潜入してみた。道中では警察に目をつけられた参加車もあったようだが、目立った問題もなく特別な時間は流れた。

情熱的で明るい雰囲気は当初と変わらない

運転技術を磨く中で、過去にはスプリント・レースやヒルクライム・レースへ参戦したいと考えるメンバーもいたという。リーダーのクライヴ・グリーゼル氏が振り返る。

「ブライトン・スピードトライアルを観戦した時、どうすれば自分たちも参加できるのか、と考えたんです。モータースポーツ協会公認のクラブである必要があると知り、ヴィンテージ・ホットロッド協会という新たな団体を立ち上げたんですよ」



フォード・5ウィンドウ・クーペ（1932年式）と、クライヴ・グリーゼル氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「ロゴをデザインし、Tシャツと会員証を作りました。でも実際には活動せず、数年後にニール・フレットウェルさんへ引き継いだんですけどね」

ローフライヤーズ・クラブは、成長を続けている。電動化が進む今、ホットロッド文化を再び謳歌するように。屈託なくクルマの話題で盛り上がる、情熱的で明るい雰囲気は設立当初と変わらないそうだ。

ローフライヤーズ・クラブ（2）では、個性的な参加車をご紹介させていただこう。