山下美月、クールなまなざしで圧倒 会場中がメロメロに
俳優の山下美月が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】クルーな眼差し！会場をメロメロにさせた山下美月
山下は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。姿を現した瞬間、会場からはどよめきが上がった。スポーティーなスタイリングをまとい、堂々とランウェイを歩く姿で存在感を発揮。クールなまなざしで観客を魅了し、会場の熱気を一気に高めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】クルーな眼差し！会場をメロメロにさせた山下美月
山下は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。姿を現した瞬間、会場からはどよめきが上がった。スポーティーなスタイリングをまとい、堂々とランウェイを歩く姿で存在感を発揮。クールなまなざしで観客を魅了し、会場の熱気を一気に高めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。