MAZZEL・NAOYA、 2度目のランウェイ 圧巻オーラに“大歓声”さらう
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYA
この日、2度目のランウェイとなるNAOYAは、「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。スポーティーなファッションに身を包み、華やかな金髪が際立つスタイルで姿を見せると、会場からは大歓声が巻き起こった。
軽やかな足取りでランウェイを進み、堂々としたたたずまいで存在感を発揮。ステージトップでは、クールさと柔らかさが同居した表情で観客を魅了し、歓声をさらった。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYA
この日、2度目のランウェイとなるNAOYAは、「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。スポーティーなファッションに身を包み、華やかな金髪が際立つスタイルで姿を見せると、会場からは大歓声が巻き起こった。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。