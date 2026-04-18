タレント中川翔子（40）が18日、インスタグラムを更新。4月に保育園へ入園した子どもたちの近況を報告した。

中川は「ここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます 双子らしく一緒に遊ぶようになったらかわいいなー」と、双子の写真を掲載。「穏やか優しいお兄ちゃんがおもちゃで遊んでいたら 弟くんがやってきて お兄ちゃんのおもちゃを取ろうとして とれずに泣いた弟くん 以外に大事な場面は譲らないお兄ちゃん おもしろくなってきた双子」と2人の様子をつづった。

そして「もうすっかり回復してまた2人とも保育園通えてますが 6カ月の免疫が終わりを迎えたのか お兄ちゃん初めての発熱があり大変でした！」と長男の体調不良を明かした。

続けて「38度後半までいき焦りました 無事だった弟くん それからわたしは喉が激痛になり点滴！」と一家で体調を崩したことを明かし「家族全員倒れた強力菌 こうやって強くなるための洗礼なのね、、！ 恐ろしい」と振り返った。

この投稿にファンからは「保育園の洗礼、お疲れさまです」「しょこたんママ応援してるよ」「経験値アップ」「しょこたん一家みんなで最強になりましょう」など多くのコメントが寄せられている。