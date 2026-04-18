◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１８日・神宮）

巨人・井上温大投手（２４）が２勝目を狙い、１９日のヤクルト戦（神宮）に先発する。登板前日の１８日は敵地で最終調整。２週連続で同じ相手と対戦するだけに「サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれているので、そこをどうやって抑えるかを自分の中で考えて投げていこうと思っています」と右の長距離砲２人を警戒した。

前回１２日の同戦（東京Ｄ）は６回８安打２失点と粘投するも黒星。打線の援護なく、７奪三振の力投は報われなかった。今季のツバメ打線については「８本もヒットを打たれてるので。元々強力打線だなと思ってましたけど、改めて打線のつながりもいいなと思いました。（神宮は）ホームランが出やすい。単打はオッケーとか割り切りを持って投げるのが大切かなと思います」と語った。

プロ７年目の左腕は５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季１軍初先発。ここまで２戦で１勝１敗、防御率２・０８、２登板連続でクオリティースタート（６回以上自責３以下）をクリアしている。プロ入り後、ヤクルト戦は通算７登板で０勝４敗と勝ち星がない。「勝ってないな、とは思ってます。皆いいピッチングをしているので、それに負けないように投げたい」と力を込めた。