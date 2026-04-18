辻希美「金曜日の夜」リニューアルした寝室にいる夢空ちゃん公開「天使」「リアル」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの辻希美が4月18日までに自身のInstagramストーリーズを更新。こども達の仲良しショットを載せ、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「リアル」リニューアルした寝室にいる夢空ちゃん
辻は「金曜日の夜」とつづり、部屋で仲良く遊ぶ子供達の姿を複数枚投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんはカメラに向けバッチリ目線を決めている姿を披露した。また「寝室リニューアルしたんだけど、だからなのか？？なかなか寝ない」とコメントし、ベッドのそばに置いてある照明に手を伸ばし、興味津々な様子の夢空ちゃんの写真も公開している。
この投稿にファンからは「仲良く遊んでて楽しそう」「天使」「ランプ気になってるのかな」「華金だね」「可愛すぎる」「リアル」など反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「リアル」リニューアルした寝室にいる夢空ちゃん
◆辻希美、金曜日の子供達
辻は「金曜日の夜」とつづり、部屋で仲良く遊ぶ子供達の姿を複数枚投稿。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんはカメラに向けバッチリ目線を決めている姿を披露した。また「寝室リニューアルしたんだけど、だからなのか？？なかなか寝ない」とコメントし、ベッドのそばに置いてある照明に手を伸ばし、興味津々な様子の夢空ちゃんの写真も公開している。
◆ 辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「仲良く遊んでて楽しそう」「天使」「ランプ気になってるのかな」「華金だね」「可愛すぎる」「リアル」など反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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