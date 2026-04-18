トラジャ松倉海斗・矢吹奈子ら「TJポーズ」仲良く披露 “Snow Man兄さん”宮舘涼太との共演語る【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】テレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）に出演するTravis Japanの松倉海斗、女優の佐藤江梨子、矢吹奈子が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】STARTOアイドル・元K-POPアイドル、仲良く登場
同ドラマのスペシャルステージに本作の衣装で登場した3人。トップではSnow Manの宮舘涼太が演じるアンドロイド・時沢エータの“エータポーズ”や、松倉が所属するTravis Japanの“TJポーズ”を披露し、歓声が上がった。MCの山里亮太から先輩である宮舘との共演について聞かれた松倉は、劇中では先輩後輩の関係が逆転することを話し、「“Snow Man兄さん”なので、（ドラマならではの）関係性を注目していただけたら嬉しいです」とコメントした。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆松倉海斗・矢吹奈子・佐藤江梨子、仲良しランウェイ
同ドラマのスペシャルステージに本作の衣装で登場した3人。トップではSnow Manの宮舘涼太が演じるアンドロイド・時沢エータの“エータポーズ”や、松倉が所属するTravis Japanの“TJポーズ”を披露し、歓声が上がった。MCの山里亮太から先輩である宮舘との共演について聞かれた松倉は、劇中では先輩後輩の関係が逆転することを話し、「“Snow Man兄さん”なので、（ドラマならではの）関係性を注目していただけたら嬉しいです」とコメントした。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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