巨人の丸佳浩外野手（37）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。「恋してます」と明かした。

この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。

丸は小5の時の席替えで隣になった女の子が現在の妻。現在は子だくさんで幸せな結婚生活を送っているが、辻岡義堂アナウンサー（39）から初恋について直撃されると「う〜わ！全っ然覚えてない。（相手が）誰かとかも全然覚えてないです」と意外なことを口にした。

辻岡アナに「今の奥さんじゃないかと？」と投げかけられると、「でもね、奥さんが初恋ではないと思います」となぜかここは笑顔でキッパリ。

苦笑いの辻岡アナに「そこだけ切り取ると、丸家の今後に関わる」といじられ、「最近、丸さんが恋したものありますか？とかちょっとテーマをずらしちゃいますけど」と改めて聞かれると、「充電器、携帯（電話）の。巻取り式の充電器。めっちゃ便利です」とコードを引っ張るとシュルシュルっと巻き取られる充電器に「恋してます」と笑わせた。