M!LK・塩崎太智、8年ぶり『ガルアワ』サプライズ登場 “M!LKてんこ盛り”ランウェイに会場大歓声
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』にサプライズ登場した。
【写真】”爆裂ポーズ”で会場を盛り上げる塩崎太智
塩崎は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」のラストに、シークレットゲストとしてランウェイに登場。予想外の登場に、会場には驚きの声と大歓声が沸き起こった。あふれる歓声に思わず笑顔を見せ、手を振る場面も。ステージトップでは「滅ポーズ」「イイじゃんポーズ」などを披露し、観客を楽しませた。
2018年のアーティスト出演以来、約8年ぶりの登場となった塩崎。洗練されたスタイリングと存在感のあるウォーキングで観客を魅了し、ステージを華やかに締めくくった。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】”爆裂ポーズ”で会場を盛り上げる塩崎太智
塩崎は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」のラストに、シークレットゲストとしてランウェイに登場。予想外の登場に、会場には驚きの声と大歓声が沸き起こった。あふれる歓声に思わず笑顔を見せ、手を振る場面も。ステージトップでは「滅ポーズ」「イイじゃんポーズ」などを披露し、観客を楽しませた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。