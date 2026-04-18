宇都宮ブレックスがCS進出決定…第4Qに31得点を奪い、東地区2位の群馬に逆転勝利

4月18日、オープンハウスアリーナ太田で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、東地区1位の宇都宮ブレックスが同2位で13連勝中と波に乗る群馬クレインサンダーズと対戦した。

試合序盤、宇都宮はD.J・ニュービルを中心としたオフェンスを展開するも、トレイ・ジョーンズの3ポイントなどで群馬に得点を許し、21－24と3点ビハインドで最初の10分間が終了。続く、宇都宮は第2クォーターにも劣勢を強いられ、37－44とさらに点差を離されて後半へ。

後半に入ると宇都宮が流れを掴み、小川敦也の得点で一時は逆転。しかし、ヨハネス・ティーマンや辻直人の3ポイントで再逆転を許し、55－63で最終クォーターへ。最後の10分間も追いかける展開が続くなか、宇都宮は試合時間残り3分38秒にグラント・ジェレットの得点で再び勝ち越しに成功する。

その後は一進一退の攻防となるなか、ギャビン・エドワーズやジェレットの得点で着実にスコアを伸ばした宇都宮が86－82で勝利。この結果、宇都宮は3大会連続8回目となる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場が決定した。

宇都宮はニュービルが26得点、エドワーズが21得点、比江島慎が17得点をマーク。惜しくも敗れた群馬はジョーンズが17得点を記録した。

■試合結果



群馬クレインサンダーズ 82－86 宇都宮ブレックス（@オープンハウスアリーナ太田）



群 馬｜24｜20｜19｜19｜＝82



宇都宮｜21｜16｜18｜31｜＝86