女優の田島美和が代表理事を務める一般社団法人「Ｊａｐａｎ Ｃｕｌｔｕｒｅ ＆ Ｈｅａｌｔｈ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ」（ＪＣＡ）が主催する「Ｗｏｒｌｄ Ｓｔａｇｅ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ２０２６」が１８日、都内で開催され、金子満帆さんがグランプリに輝き、ウーマン・オブ・ザ・ユニバース世界大会出場が決定した。

ＪＣＡは女性活躍の推進と国際社会の貢献をテーマに世界大会へ向けた日本代表選考会として、「Ｗｏｒｌｄ――」を開催し、テリー伊藤らが審査員を務めた。

金子さんは５歳と３歳の娘がいるシングルマザーで、「子どもたちに一歩を踏み出す姿を見せることが最高の教育だと気付いた。子育ても夢も最高に欲張っている私が立つことで勇気の連鎖を起こしていきたい」とスピーチし、拍手喝采に包まれた。

グランプリに輝いた金子さんは韓国・ソウルで行われるウーマン・オブ・ザ・ユニバース出場が決定し、田島は「世界から大変な強豪たちがいっぱい来るが、頑張ってください。最後までしっかりと伴走します」とエールを送った。

また井上奈々さんは「ミセス・アース２０２６」、藤澤希未さんは「ミセス・クラシック・ユニバース２０２６」への出場が決まった。