lynch.が7月1日にニューアルバム『CLIMAX』を発売することが決定し、全国ツアー情報が発表となった。あわせて新アーティストビジュアルも公開されている。

デビュー20周年プロジェクトを12月28日開催の東京ガーデンシアター公演でラストを飾り、21年目に突入したlynch.。ニューアルバム『CLIMAX』は2023年発売の『REBORN』以来3年4か月ぶり、通算12作目となるオリジナルフルアルバムとなる。

タイトルの“CLIMAX”は最高潮、最高点を意味しており、その意図やコンセプト、そしてどのような思いが込められているのか。なお進化を続けるlynch.のサウンドが期待できそうだ。新アーティストビジュアルでは朽ち果てた洋館でメンバーが凛と佇んでおり、ダークな世界観の中にも光が差し込む印象的な仕上がりだ。

また、キングレコード公式オンラインショップ「KING RECORDS STORE」にて期間中に予約するとB2告知ポスターがもらえる早期予約キャンペーンも開始された受付は5月31日(日)23:59まで。こちらはメーカー特典とのW特典になる形だ。さらに今回もタワーレコードでのサイン会開催が決定しており、予約者優先でサイン会参加券を商品と一緒にお渡しとなる。

全国ツアーのタイトルは＜IGNITE THE CLIMAX＞（＝“絶頂に火をつける”）に決定。ニューアルバム『CLIMAX』を引っ提げ、7月12日の大阪公演を皮切りに全18公演をまわる。チケット情報など詳細は後日発表。

■NEW ALBUM『CLIMAX』

2026年7月1日リリース 【初回限定盤】

KICS-94256

￥6,600(tax in)

CD+Blu-ray

※特殊パッケージ仕様：OUTER CASE / DIGIPAK

詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-94256/ 【通常盤】

KICS-4256

￥3,500(tax in)

CD（初回限定盤と同内容）

詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4256/ ＜購入特典＞

タワーレコードオリジナル特典：内容未定

メーカー特典：内容未定 ※対象店舗は後日発表

※購入特典は無くなり次第終了となります。 ＜早期予約キャンペーン＞

キングレコード公式オンラインショップ「KING RECORDS STORE」にて期間中に予約すると商品と早期予約特典のB2告知ポスターをプレゼント。

※早期予約特典とメーカー特典のW特典となります！ 対象商品：

2026年7月1日(水)発売 CLIMAX【初回限定盤】 KICS-94256／￥6,600（税抜価格￥6,000

※通常盤は特典対象外の商品となります。

※購入者特典も対象となります。 対象店舗：

キングレコード公式オンラインショップ「KING RECORDS STORE」 キャンペーン期間：

2026年4月18日(土)〜5月31日(日)23:59迄 早期予約特典：

B2告知ポスター

※サインは入りませんので予めご了承ください。

詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20051/

■リリースイベント情報

＜lynch.『CLIMAX』発売記念サイン会＞

2026年7月5日（日）12:30 タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

2026年7月13日（月）17:00 タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

2026年9月13日（日）13:00 タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 対象商品：

2026年7月1日(水)発売 CLIMAX【初回限定盤】 KICS-94256／￥6,600（税抜価格￥6,000）

※通常盤はイベント対象外の商品となります。

※イベント参加券をご希望の際はタワーレコードオリジナル特典対象外となります。

※サインはご購入いただいた商品に入れさせていただきますので忘れずにお持ちください。 詳細はこちら https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20052/

■＜lynch. TOUR’26「IGNITE THE CLIMAX」＞

7月12日(日) 大阪BIGCAT 16:15開場/17:00開演

7月18日(土) 帯広MEGA STONE 16:30開場/17:00開演

7月20日(月祝) 札幌cube garden 16:30開場/17:00開演

7月21日(火) 札幌cube garden 18:30開場/19:00開演

7月25日(土) 静岡SOUND SHOWER ark 16:15開場/17:00開演

8月08日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 16:15開場/17:00開演

8月09日(日) 松山SALONKITTY 16:30開場/17:00開演

8月11日(火祝) 高松Olive Hall 16:30開場/17:00開演

8月21日(金) 長野CLUB JUNK BOX 18:30開場/19:00開演

8月23日(日) 新潟LOTS 16:15開場/17:00開演

8月28日(金) 仙台RENSA 18:15開場/19:00開演

8月29日(土) 郡山Hip Shot Japan 16:30開場/17:00開演

8月31日(月) Zepp Shinjuku (TOKYO) 18:15開場/19:00開演

9月04日(金) 横浜BAY HALL 18:15開場/19:00開演

9月10日(木) 京都MUSE 18:30開場/19:00開演

9月12日(土) 名古屋DIAMOND HALL 16:15開場/17:00開演

9月26日(土) 福岡DRUM LOGOS 16:15開場/17:00開演

9月27日(日) 熊本B.9 V1 16:15開場/17:00開演 ※詳細後日発表