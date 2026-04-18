映画「トップガン」シリーズ第3弾が正式に始動した。米パラマウント・ピクチャーズのジョシュ・グリーンスタイン共同会長が、現地時間4月16日、ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催されたシネマコンにて明らかにした。



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グリーンスタインは、新作について「脚本が進行中で、正式に開発段階に入っている」と説明。トム・クルーズが主人公の戦闘機パイロット、ピート ・“マーヴェリック”・ ミッチェル役を再び演じる。前作『トップガン マーヴェリック』（2022年）から約3年ぶりの続編となる。



トム本人は同日のパラマウントのプレゼンテーションには姿を見せなかったが、ロサンゼルスの同スタジオ敷地内にある象徴的な給水塔の上に立つ映像で登場。「ここから見える未来は、かなり素晴らしいよ」と力強く呼びかけた。



またグリーンスタインとダナ・ゴールドバーグ共同会長は、新作がトムとシリーズ前2作を手掛けた名プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーの再タッグとなることも発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）