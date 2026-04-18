◇セ・リーグ 広島2―7DeNA（2026年4月18日 マツダ）

広島は投打がかみ合わず、2連敗。借金は今季最多の「4」に膨らみ、5位に転落した。

序盤の好機を生かせなかった。1点を先制された直後の2回は1死二塁から坂倉が左飛。今季初スタメンの二俣も空振り三振に倒れた。続く3回も1死一、二塁から小園が投ゴロ。なおも2死二、三塁でモンテロが空振り三振に倒れ、DeNA先発の東を攻略できなかった。

先発・ターノックは序盤から走者を背負いながらも粘りの投球を披露。6回まで1失点に抑えたが、球数が100球を超えた7回に捕まった。三森、勝又に連打を許すと、代打・ヒュンメルには死球。無死満塁のピンチを招くと、林に甘く入った直球を中前適時打された。ターノックは走者を残した状態で降板。なおも無死満塁から2番手でドラフト2位・斉藤汰が登板したが、3連打で追加点を許し、リードを広げられた。

反撃に出たい打線は、投手が東からマルセリーノに代わった7回1死一塁で、二俣が右中間へ適時三塁打を放ったが、7回の6失点が最後まで重くのしかかった。