歌手小柳ルミ子（73）が18日、大阪市のサンケイホールブリーゼで、歌手デビュー55周年「ヒストリーライブin大阪」を開催した。

大阪でのライブは30年ぶり。1970年（昭45）に宝塚歌劇団を退団し、71年に「わたしの城下町」でデビュー。「『わたしの城下町』は大阪から火がついたんです。だから、大阪はデビュー当時からお世話になった。宝塚出身ということもあるし、第2のふるさとですね。大阪での55年のコンサートをやれるというのは、また新たにここからスタートだという気持ちにさせてくれますね」と笑った。

そのタカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校では、この日、114期生の入学式が行われた。

56期生の小柳は「今、何期生だろう？ 114？」とビックリしながらも、新入生に「初心忘るべからずですね」と金言。人生の先輩として、「社会に出たら、つらいことの方が多い。その時に『頑張ります。私は一流のステージスターになるんです』と志を高く持って入ってきたに違いない。でも、人間って問題にぶつかったり、何かイヤなことがあるとその気持ちを忘れる。選ばれた人なんですから、選ばれたことに感謝しつつ誇りを持ってほしい」と語った。

この日のライブでも披露した新曲「愛は輪廻（りんね）転生」の歌詞にある「私、人生のプロですから！」を引き合いに「『私、人生のプロですから！』と言える人がたくさん出てほしいですね。プロの舞台人を目指して頑張ってほしい」とエールを送った。