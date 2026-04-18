「まるでミサイル」村上宗隆、158キロを捉えて圧巻のグランドスラム、1試合3安打に米驚嘆「オーマイガー！」「彼はモンスター」
村上が圧巻のグランドスラム、3安打もメジャー初となった(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が圧巻のグランドスラムを放った。
現地4月17日に敵地で行われたアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。
【動画】158キロを完璧に捉えた！村上の圧巻のグランドスラムシーン
4点リードの7回二死満塁の場面、右腕エルビス・アルバラードの98.2マイル（約158キロ）の直球を完璧に捉え、センターバックスクリーンへ放り込んだ。
打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離は431フィート（約131.3メートル）の圧巻のアーチには球場からも大歓声が起きた。
これで3試合ぶりとなる本塁打、圧巻のパワーには中継局も「オーマイガー！」と絶句。米ファンの間からも「速球を打てないと誰が言った？」「まるでミサイル」「彼はモンスターだ」「信じられないパワー」「完璧にぶちかました」と反響が広がっている。
開幕から3試合連続本塁打と鮮烈デビューを飾るもその後はメジャー投手の対応に苦しんできたが、14日のレイズ戦でホームランと復調気配。
村上はこの日3回先頭の第2打席、4回一死一塁の第3打席でも安打を記録、1試合3安打は移籍後初となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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