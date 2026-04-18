村上が圧巻のグランドスラム、3安打もメジャー初となった(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が圧巻のグランドスラムを放った。

現地4月17日に敵地で行われたアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。

【動画】158キロを完璧に捉えた！村上の圧巻のグランドスラムシーン

4点リードの7回二死満塁の場面、右腕エルビス・アルバラードの98.2マイル（約158キロ）の直球を完璧に捉え、センターバックスクリーンへ放り込んだ。

打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離は431フィート（約131.3メートル）の圧巻のアーチには球場からも大歓声が起きた。

これで3試合ぶりとなる本塁打、圧巻のパワーには中継局も「オーマイガー！」と絶句。米ファンの間からも「速球を打てないと誰が言った？」「まるでミサイル」「彼はモンスターだ」「信じられないパワー」「完璧にぶちかました」と反響が広がっている。