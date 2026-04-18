【ひらがなクイズ】趣味の活動や健康診断の数値に共通する2文字は？ ひらがなを当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、趣味の世界で使われる言葉から、健康診断などでおなじみの用語まで、カタカナで表記されることの多い3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す内容を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。
□□くたー
□□くしょん
□□すてろーる
ヒント：特定の品物を収集する人、集められた品物の数々やファッションの新作発表会、そして血液中に含まれる脂質の一種で健康状態の指標となる数値を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「これ」を入れると、次のようになります。
これくたー（コレクター）
これくしょん（コレクション）
これすてろーる（コレステロール）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人の嗜好に関わる用語と、医学的・生物学的な用語が並んでいました。一見するとつながりのない「趣味」と「健康」という分野の言葉が、同じ「これ」という音で始まっているのは、言葉のパズルとしての面白さがあります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、趣味の世界で使われる言葉から、健康診断などでおなじみの用語まで、カタカナで表記されることの多い3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す内容を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□くたー
□□くしょん
□□すてろーる
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正解：これ正解は「これ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「これ」を入れると、次のようになります。
これくたー（コレクター）
これくしょん（コレクション）
これすてろーる（コレステロール）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人の嗜好に関わる用語と、医学的・生物学的な用語が並んでいました。一見するとつながりのない「趣味」と「健康」という分野の言葉が、同じ「これ」という音で始まっているのは、言葉のパズルとしての面白さがあります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)