巨人の田中瑛斗投手（26）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。“恋する人”に貴重なアドバイスを送った。

この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された田中瑛は「すぐ好きになっちゃうんで、僕」と満面笑み。「どれが初恋か思い出せないです」と笑わせた。

それでも辻岡アナから「一番印象的なの、あります？」と聞かれると「4年生の時かな。“告白”みたいな存在をそんぐらいに知りましたね。前の日の夢にその子が出てきて。そうなったらもう僕、好きになっちゃうんですよ。で、次の日、告白しに行くっていう」と積極的な小学生時代を笑顔で明かした。

「言わないより言ったほうがいいだろうと思って…伝えてました」と即実行。

「告白は好きでした」とし、告白する人へのアドバイスを聞かれると「フラれるとか考えずに成功すると思い込んで行く」と右打者の内角を得意のシュートでえぐるピッチング同様に強気の姿勢を強調していた。