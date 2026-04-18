【漢字クイズ】「江繋」はなんて読む？2文字なのに当てにくい...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「江繋」はなんて読む？
「江繋」という漢字を見たことはありますか？
岩手県宮古市にある4文字の地名です。
いったい、「江繋」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「えつなぎ」でした。
江繋は、岩手県宮古市に位置しています。
そんな江繋のある宮古市は、三陸復興国立公園・三陸ジオパークの中心にある浄土ヶ浜で知られるまち。
三陸を代表する景勝地のひとつとして親しまれており、海の表情の豊かさをじっくり味わえる魅力的な場所ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『宮古市ホームページ』
ライター Ray WEB編集部