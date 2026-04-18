３月２９日に４０年以上続いた冠番組のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」のラスト放送を終えた歌手の和田アキ子が、同番組での共演者と「夢の国」を楽しむ様子を公開した。

今月１０日に７６歳の誕生日を迎え、１６日には自身のインスタグラムに「誕生日会をやってもらってます」と記し、タレントの出川哲朗、勝俣州和とディズニーランドで過ごす写真や、出川、カンニング竹山、松村邦洋とテーブルを囲むショットをアップしていた和田。

１８日までにも自身のインスタグラムを更新して「昨日のディズニーランドの写真で〜す」と書き出し、シンデレラ城の前で出川に顔を寄せる様子などを多数アップした。「アメリカのディズニーは何度も行った事あるんですが、日本では行った事なくて、ずっと行きたいと出川に言っていたら、誕生日に合わせて連れて行ってくれました 約束していた、シンデレラ城の前でのキスもしましたよ？」と記し、「念願のイッツ・ア・スモール・ワールドにも乗れました もう言葉にならないくらい可愛くて、大感動でした 他にもアトラクション乗ったり、カフェでゆっくりしたり、皆と写真撮ったり、本当に夢の国でした」と充実した時間を振り返り、「出川、勝俣本当にありがとう」と感謝の言葉をつづり、「＃和田アキ子 ＃ディズニーランド ＃誕生日 ＃ありがとう」とハッシュタグをつけた。

この投稿には「出川とキスシーンお似合いです」「アッコさん、素敵な表情されてますね」「アッコさんと勝俣さん出川さんの笑顔が本当良くて心がほっこりしました」「アッコさん可愛いです 少女のようです」「キャストの皆さんも『え、アッコさん？！』ってびっくりされたでしょうね」などの声が寄せられている。