高木由梨奈アナの夫・岸田タツヤ「髪を切りすぎ」新ヘア公開「爽やかでかっこいい」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の岸田タツヤが4月16日、自身のInstagramを更新。誕生日に切りすぎたヘアスタイルを公開した。
【写真】妻は美人アナ 人気俳優「印象変わる」新ヘア披露
岸田は「34歳になりました」と報告。「34歳初日は髪を切りすぎ」と記し、耳が出る長さに短くカットしたヘアスタイルのサングラス姿を公開した。
また「ヨギボーで休んでいきませんかと声をかけられ購入。運ぶのがすごく大変で車に入りませんでした」とヘアカット後のつ思わぬトラブルについてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「爽やかでかっこいい」「印象変わる」「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「短い髪もかっこいい」「サングラス姿きまってる」「誕生日に良いお買い物」などと反響が寄せられている。
岸田は、2025年8月8日にフリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻は美人アナ 人気俳優「印象変わる」新ヘア披露
◆岸田タツヤ、切りすぎたヘアスタイル公開
岸田は「34歳になりました」と報告。「34歳初日は髪を切りすぎ」と記し、耳が出る長さに短くカットしたヘアスタイルのサングラス姿を公開した。
また「ヨギボーで休んでいきませんかと声をかけられ購入。運ぶのがすごく大変で車に入りませんでした」とヘアカット後のつ思わぬトラブルについてもつづっている。
◆岸田タツヤの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「爽やかでかっこいい」「印象変わる」「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「短い髪もかっこいい」「サングラス姿きまってる」「誕生日に良いお買い物」などと反響が寄せられている。
岸田は、2025年8月8日にフリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】