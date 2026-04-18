女優の長澤まさみや吉高由里子のものまねで知られるタレントの福田彩乃が１７日までにＳＮＳを更新。長男の入園式を迎え、家族ショットを公開した。

自身のインスタグラムに「先日の長男入園式．」と題すると、夫と長男の３人で手をつないでいるショットをアップ。続けて「先生から名前呼ばれてちょっと食い気味の返事が緊張感もやる気も感じられて大好きな場所で大好きな先生やお友達とたくさん思い出つくって一緒に成長していこうね おめでとう」と入園式でのエピソードを披露。さらに「写真や動画見返して思うこと じっとして写真が撮れない笑 すぐロケットみたいにダッシュする母はスニーカーで行くべきだった次男も最近足がよく動く （コアラ）は抱っこ紐で終始汗（おつかれさま）」と記した。最後に「えもうこんな時間だ！ 夕飯どうしよお風呂沸かさなきゃ母毎日やることいっぱいあーあー忙しい久しぶりの投稿でした」とつづり、長男との２ショットや次男のショットなどを投稿した。

この投稿に「我らのファミリーのものまね四天王彩乃ちゃんー 子ちゃんーの入園式おめでとうー」「おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。