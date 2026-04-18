◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節 横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）

川崎は前半１５分、セルビア出身ＦＷロマニッチの右足ゴールで先制。その後同点に追いつかれたが、ＰＫ戦突入目前の１―１で迎えた後半アディショナルタイム８分、途中出場のＦＷエリソンが左サイド角度のない位置から左足で決勝点を決め、２―１で勝利した。

６試合ぶり先発で今季２点目と結果を残したロマニッチは「自分の中では、先発であろうと途中出場であろうとピッチに出れば１００％の全力を出すというのは、常に心がけをかけていること。その上で、今日は監督から先発でいくということで、期待に応えようという気持ちでピッチに入った。勝利を目指していたので、実現することができた」と満足そうに語った。

ゴール場面を「右サイドから伊藤選手からパスが来て、自分の中では相手のセンターバックより良いポジションにいた。手に肩がかかって引っ張られ、あのまま倒れたらＰＫのシーンだったのかなと思うが、冷静に（止めてキックして）ゴールできた」と振り返った。守備や、ポストプレーでもチームに貢献し「監督が要求している部分でもあるので、まっとうするだけ。試合全体を通してやるだけです」と謙虚に話した。

チームは劇的勝利を飾り「自分のゴールで勝ったというよりも、チームの勝利に貢献できたことがうれしい。最後のアディショナルタイム、エリソンのゴールもうれしかった。（２人の１トップ争いは）エリソンはライバルというよりも、良き仲間だと思っている」と捉えた。前回０―５で大敗した横浜ＦＭに勝利し、ロマニッチは「サッカーというスポーツは一日一日で、どういう風になるか分からない中で、０―５で負けた試合は彼らの方が良いプレーをしていた。今日は、自分たちが勝利に値する動きを見せたということ」とうなずいた。