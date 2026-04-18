◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ノックアウトステージ・準々決勝(日本時間17日〜19日)

ノックアウトステージに突入したACLE。東西が激突する準々決勝3試合が行われ、ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準決勝に進出しました。

アル・サッドと対戦した神戸は前半6分に先制されますが、前半24分に大迫勇也選手が同点ゴールを決め、試合を折り返します。後半は立て続けに2ゴールを決められ2点ビハインドとなりますが、後半29分に井手口陽介選手のゴール、さらに後半アディショナルタイム48分には武藤嘉紀選手が同点弾を決め、土壇場で延長戦に持ち込みます。

延長戦では両チーム得点が生まれず、勝負の行方はPK戦へ。アル・サッドは3人目が失敗したのに対して神戸は5人全員が成功。死闘を制し、準決勝進出を決めました。

町田はアル・イテハドと対戦。前半31分に代名詞のロングスローからエリア内で混戦となり、最後はテテ イェンギ選手がこぼれ球を蹴り込み先制に成功します。後半には危ない場面を何度もむかえ、試合終了間際には同点ゴールを決められたかと思われましたがハンドでノーゴールに。最後までこの1点を守り切り、「1-0」で貴重な勝利を収めました。

また、アル・アハリ・サウジはジョホール・ダルル・タクジムに逆転勝ち。ブリーラムとシャバブ・アル・アハリの対戦結果をもって準決勝に進出する4チームが決まります。

神戸と町田はそろってベスト4入り。両チームの対戦はともに決勝に勝ち上がった場合に実現します。

▽準々決勝の対戦カード※日本時間

神戸 3-3(PK5-4) アル・サッド

アル・アハリ・サウジ 2-1 ジョホール

町田 1-0 アル・イテハド

ブリーラム-シャバブ・アル・アハリ(4月19日)

▽準決勝の対戦カード※日本時間神戸-アル・アハリ・サウジ(4月21日)町田-未定(4月22日)