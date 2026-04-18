巨人の増田陸内野手（25）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ストレートな愛の告白方法を明かした。

この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された増田陸は「初恋…。小学校の時ですかね、1年生か2年生」と懐かしそうに明かし、辻岡アナから「おませちゃん！」といじられると苦笑い。

「“学年の顔”みたいな存在の女の子でした」とお相手は人気者だったという。

「席替えで隣になるのは…祈りますね。隣、隣、隣！！！（外れて）うっ！あぁっ！」と席替えのくじを開いて“違った！”とショックを受ける様子まで実演して笑わせた。

「思いは伝えたんですか？」という問いには「（1学年）1クラスしかなくて。6年間では…思いは伝えたと思います。手紙とかすかね」と古風な陸少年。甘酸っぱい手紙の内容については「“好きです”とか」とプレー同様に気合の入った“ド直球”だったようだ。

これに「結構手紙は書かれるんですか？」と辻岡アナ。増田陸は「友達に対しても“いつもありがとうな”みたいなの送っちゃう」と令和の時代に“手紙派”であることを笑顔で明かしていた。