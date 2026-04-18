SKY-HI、2025年のバースデーライブより「大丈夫 feat. Novel Core」のライブ映像公開

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SKY-HIが、4月15日に発売したアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録されている「大丈夫 feat. Novel Core」のライブ映像を公開した。

■緊張感と高揚感が交錯する心を揺さぶるパフォーマンスは必見

本映像は、2025年12月に開催されたSKY-HIのバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で「大丈夫 feat. Novel Core」を初披露した際の様子を収めたもの。

言葉と感情が折り重なるなかでSKY-HIとNovel Coreの熱量が高まっていく、緊張感と高揚感が交錯する心を揺さぶるパフォーマンスをぜひ楽しもう。

「大丈夫 feat. Novel Core」は、SKY-HIとエンジニア/トラックメーカーSHIMI from BUZZER BEATS（D.O.C. / NWP）によるプロデュースユニットSOURCEKEYがプロデュース。

Novel Coreのデビュー曲「SOBER ROCK」と同じ制作陣が再び集結し、ふたりの原点と進化が交差する一曲となっている。

「大丈夫じゃないけど“大丈夫”」というフレーズに象徴される、孤独や痛み、そしてそれでも前を向こうとする強さを、Kazuki Isogaiの柔らかなギターが包み込み、SKY-HIとNovel Coreが等身大の言葉で、生きていると誰しもが直面しかねない“人間のリアルな絶望”をエモーショナルに描き出した。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

■【画像】SKY-HIのアーティスト写真

■関連リンク

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

Novel Core OFFICIAL SITE

https://novelcore.jp/