19日放送の日本テレビ日曜お昼のバラエティー『スクール革命！』では、休養していたオードリー・若林正恭さん（47）がスタジオに復帰。手に汗握る人気企画『自分に打ち勝て！ザ・プレッシャー』をお届けします。

若林さんは2月、喉の不調のため約3週間の休養をとることを所属事務所の公式サイトを通じて報告していました。

内村光良さん（61）から「休み明けだからそこそこでいい」と気遣われるも、久々にオードリーがそろい、春日俊彰さん（47）は「2人で暴れまくる」と意気込みました。

■郄地優吾は『ストーンバランシング』にチャレンジ

郄地優吾さんはSixTONESの横浜アリーナでのライブのため、スタジオを欠席。そんな郄地さんにプレッシャーをかけるため、ライブ会場に番組からの“刺客”ゆってぃさん（49）が差し向けられます。

昼公演を終えたばかりの郄地さんに課せられたのは、石を絶妙なバランスで積み上げる『ストーンバランシング』。 成功率50％超えとなれば、“新感覚スイーツ”のご褒美が待っています。果たして奇跡の“ストーンズ完成”となるのでしょうか？

■巨大回転テーブルが出現 絶叫と爆笑のプレッシャーチャレンジ

スタジオメンバーが挑むのは、失敗が許されないチャレンジの数々です。高速で回るターンテーブル上にある、“里芋”や“うずら卵”を、制限時間内に箸でつかんで完食できるか、メンバーの箸使いとチームワークが試されます。

また、前の人の言葉を記憶してつないでいく“記憶力”ゲーム『注文の多い料理店プレッシャー』では、 生見愛瑠さん（24）の放った“明太子”というワードからリズムが崩れ始め、スタジオは笑いの渦につつまれます。

さらに、ある人物の発言で、山田涼介さん（32）と八乙女光さん（35）が大混乱に陥る場面も。メンバー同士の連携と、プレッシャーに負けて記憶が飛んでしまうピンチに注目です。

『スクール革命！』は19日午前11時45分から放送です（※一部地域のぞく）。