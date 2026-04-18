放送作家を引退した鈴木おさむ氏が１８日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件についてコメントした。

結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が１６日、京都府警に逮捕された。

このニュースに鈴木氏は「もう本当にただただ悲しくてつらいニュースっていうのがまずあるんですけど」と前置きし、「今回の件で警察が調べていること、非常に繊細な部分もあるとは思うんですけど、一方、ネットの方で本当いろんなうわさが出すぎて、僕もネットニュースが普通のニュースに流れちゃって、間違ったことを信じちゃってることも結構あるんですよ」と主張。

特に世間の注目が高い事件だけに「結構、正直どこ行ってもこの話に今なる中で、警察側ももちろん繊細だということはわかるんですけど、ある程度わかったことはちゃんとお伝えしていただいて、違うことは違うと（言ってほしい）。結構今言ってるんですよね。違うことは違うと言ってるんですけど、それを結構はっきりさせてほしいなって思ってしまう。結構二次被害、三次被害が出ちゃうんじゃないかなって」と訴えていた。