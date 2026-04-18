【UNIQLOのジャケット】おしゃれさんはどう着る？ まるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

春の大人コーデの羽織物として活躍するジャケットは、着こなしがワンパターンになりがち。今回はそんな大人女性に向けて、【ユニクロ】のジャケットを使った、おしゃれさんの最旬コーデを紹介します。モノトーンで統一してモードに、テイストMIXで新鮮になど、サマ見えを狙える着こなしをぜひ真似してみて。

堅苦しすぎない大人のモノトーンコーデ

【ユニクロ】「ダブルジャケット / ストライプ」\2,990（税込・セール価格）

重たく見えがちなモノトーンコーデは、軽やかな素材や抜け感を意識するのがサマ見えのカギになります。@yun__1oさんは、明るめのライトグレージャケットをセレクト。さらにあえて大きめサイズを選び、こなれた印象に仕上げています。クリーンにもカジュアルにも合わせやすいジャケットなので、着まわしが利くのも魅力。ブラウンの小物をシックなアクセントにしたり、春色をプラスして彩りを添えたりするのもおすすめです。

甘辛のコントラストでコーデを格上げ

ドットブラウスをアクセントにしたジャケットコーデ。ボトムスにスラックスを選びがちなところを、ジーンズで外すのが@hina_wear123さん流。同色でも異素材合わせなら単調に見えにくく、オーバーサイズのジャケットとスリムなジーンズとのバランスも◎ ドットブラウスが女性らしさもプラスしてくれる、絶妙におしゃれな着こなしにまとまっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yun__1o様、@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。