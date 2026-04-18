「今はつらいよね」中古の参考書を買ったら → 偏差値以上に大切な『思いやりの心』を教わった話

中学受験は親子ともに緊張しますよね。また、受験生にとって小学校の同級生や近所のお友だちと異なる中学校に進学するのも不安要素の1つです。今回は、筆者の友人の親子が経験した、そんな不安を和らげた1枚のお手紙に関するエピソードをご紹介します。

フリマアプリで参考書を購入すると、参考書の中にあるものが……。

私の友人A子の娘B子は私立中学の受験に向けて、参考書をフリマアプリでA子に買ってもらいました。

購入した参考書をふと開いてみると、「受験がんばってください。私も受験は大変でした。今は辛いと思います。私は〇〇中学校（中学校）で応援しています！」というメッセージが書かれたカードがはさまっていました。ていねいな文字でかわいらしい便箋に応援メッセージを書いてくれたのです。

B子はその手紙を読んで、その学校のイメージが大きく変わりました。見学会に行ったとき、先生や校内の雰囲気に魅力を感じつつも、お嬢様学校という印象も受け、子どもながらに不安を抱えていました。

しかし、その手紙を読み、「優しい生徒が多い」「お嬢様って優しい人が多いんだ」と思ったのです。