

スタジオトークの模様

「SONGS ゆず」が、NHK総合で4月23日午後10時から放送される。ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集する。

【写真】「SONGS ゆず」スタジオパフォーマンス場面カット

ゲストは、来年デビュー30周年を迎えるゆず。今回は、ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集。ふたりの原点、横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ。豪雨の中で行い、観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ。さらに、日本音楽史上初！ふたりだけで行い30万人を動員した弾き語りでのドームツアーなど、ゆずの歴史に欠かせない弾き語りライブを貴重映像と共に振り返る。

スタジオトークでは、当時の秘蔵エピソードと共に、ゆずのふたりにしか生み出せない“弾き語り”の魅力に番組責任者・大泉洋が迫る。今年3月、ゆずはNHK東日本大震災15年 震災伝承ソング「幾重」を発表。楽曲制作は、映画「国宝」の音楽を手がけた原摩利彦氏を迎えて行われた。「原さんの音響の中でゆずを泳がせてほしい」北川が原に伝えた言葉の真意とは？音楽を通して震災の記憶を残していくために、ゆずと原摩利彦が楽曲に込めた思いを語る。

スタジオパフォーマンスでは、「幾重」「心音」「虹」の3曲を披露。「虹」は弾き語りでの特別バージョン、「幾重」はTV初披露となる原摩利彦氏との共演で届ける。

「SONGS ゆず」放送予定

【放送】 4月23日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 4月28日（火）午前0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 ゆず・大泉洋 【VTR 出演】 原摩利彦【歌唱曲】「幾重」「心音」「虹」【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs