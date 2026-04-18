今日18日(土)も全国的に平年より暖かい空気に包まれて、北海道から北陸を中心に、今年一番の暖かさとなった所がありました。この暖かさで札幌や函館、帯広からは桜の開花の便りが届きました。この季節外れの暖かさはいつまで続くのでしょうか?

明日19日(日)広い範囲で晴れ 北海道はお花見日和 一方九州は傘の出番

明日19日(日)は、本州付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。





北海道から関東を中心に晴れて、お出かけ日和となりそうです。今日18日(土)に桜が開花した北海道は、絶好のお花見日和です。東海や近畿、中国地方も、雲の隙間から晴れ間が出るでしょう。四国は日差しが届きますが、太平洋側は午後ににわか雨がありそうです。九州は、雨が降ったりやんだりする見通しです。沖縄本島は、日中は雨で局地的に雷が鳴るでしょう。先島諸島は、昼前まで所々で雷雨となりますが、午後は日の差す所がありそうです。

明日19日(日)も季節先取りの陽気に 週後半は気温右肩下がり

明日19日(日)も、全国的に季節先取りの暖かさとなり、

北海道や東北は、今年一番の暖かさになる所があるでしょう。



関東や東海、近畿、中北地方も25℃以上の夏日になる地域があり、汗ばむ陽気となりそうです。



季節先取りの暖かさは、来週の前半まで続きそうです。



来週後半は、暖かい空気に覆われる日もありますが、

日差しが少なくなり、日中の気温は平年並みに戻る所が多くなるでしょう。

週の後半は傘と上着の出番に

この先も春らしく、短い周期で天気が変わりそうです。



明後日月曜日までは広く晴れるでしょう。



火曜日は、北海道から北陸で、午前中は雨が降る見通しです。東海や近畿は日中は晴れる見込みです。



木曜日は西日本は朝から本降りの雨が降り、次第に雨の範囲が東北まで広がるでしょう。

九州から東北は、金曜日にかけて傘の出番となりそうです。



最高気温は、火曜日頃までは平年を上回る所が多いでしょう。



木曜日と金曜日は、平年並みか、平年よりやや低くなりそうです。



日差しが少なく、これまで暖かかっただけに、昼間も体感はヒンヤリ感じられるでしょう。

日ごとの天気と気温に合わせた服装で、風邪をひかないようご注意ください。