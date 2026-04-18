記事ポイント 岐阜県郡上市のオーガニック農場で、昔ながらの手植えによる田植え体験が楽しめます。地元食材を使った美活弁当や自然散策に加え、宿泊者はサウナ付きスパも満喫できます。参加者には秋に収穫するお米300gが届き、育てたお米はスキンケア原料にも使われます。 岐阜県郡上市のオーガニック農場で、昔ながらの手植えによる田植え体験が楽しめます。地元食材を使った美活弁当や自然散策に加え、宿泊者はサウナ付きスパも満喫できます。参加者には秋に収穫するお米300gが届き、育てたお米はスキンケア原料にも使われます。

自然の中で土に触れながら過ごす1日は、忙しい毎日から少し離れて気分を整えたい人にぴったりです。

オーガニックコスメを手がけるネオナチュラルが開催する今回の体験会は、田植えだけで終わらない、美容とリトリートの魅力を味わえるイベントです。

ネオナチュラル「田植え体験会」

開催日：5月23日(土)時間：9:30開場、10:00開始、14:00頃解散予定場所：ネオナチュラル母袋有機農場（岐阜県郡上市大和町栗巣1079）内容：お米の有機栽培レクチャー、コシヒカリ・古代米・もち米の手植え体験、美活弁当付き定員：50名参加費：中学生以上4,700円、小学生2,500円、未就学児無料特典：2026年秋に収穫するお米を1人300g発送予定決済方法：当日受付で電子決済のみ（PayPay、クレジットカード他）

会場となるHOLY FUNGUSは、標高620mの里山にあるネオナチュラルの自社農場内にあり、澄んだ空気ときれいな水に包まれたロケーションが広がります。

農薬や除草剤を使わずに育てられた田んぼで昔ながらの手植えに挑戦する時間は、子どもはもちろん、大人にとっても土の感触をじっくり味わえる特別な体験になります。

自分の手で植えた稲が、後に米ぬか石けんや甘酒の原料につながると知ると、いつものスキンケアや食の見え方まで変わりそうです。

美活弁当と里山時間

昼食には地元食材をふんだんに使った手作りの美活弁当が用意され、外で体を動かしたあとに味わうごはんは、旅先のごちそうのような満足感を運んでくれます。

昼食後は里山を散策できるので、田植え体験だけで慌ただしく終わらず、風や緑を感じながらゆっくり過ごせるのも魅力です。

心地よい疲れと自然の静けさに包まれる時間は、ただのイベント参加ではなく、自分を整える週末のご褒美になってくれます。

宿泊で味わう癒やし

キャンプサイト数：8区画宿泊者特典：貸し切りスパ・サウナ利用可能宿泊者特典：ネオナチュラルのオーガニックスキンケアを自由に使用可能宿泊予約先：https://www.nap-camp.com/gifu/16266

日帰りでも充実した内容ですが、宿泊プランを選べば自然の景色を眺めながらキャンプを楽しみ、そのままスパやサウナで心身をほぐす贅沢な時間が待っています。

オーガニックスキンケアを自由に使えるのも、この施設ならではのうれしいポイントで、自然に触れたあとの肌をいたわる時間までしっかり用意されています。

春から初夏へ向かう里山で、食べること、泊まること、整えることを一度に味わえる体験は、週末のおでかけ先として印象に残りそうです。

自然の中で手を動かしながら、食や美容へのこだわりにも触れられる今回のイベントは、家族でも友人同士でも思い出深い1日を過ごせそうです。

秋には自分が関わったお米300gが届く予定なので、体験の余韻を自宅でも楽しめるのが素敵です。

岐阜の里山で、土に触れる楽しさと癒やしの滞在を満喫できるネオナチュラルの田植え体験会の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもと一緒に参加できますか？

A. はい、子どもも参加できます。

小学生は2,500円、未就学児は無料で参加でき、子どもが参加する場合は保護者と一緒の参加が必要です。

家族で里山体験を楽しみたい週末にも向いています。

Q. 日帰りでも十分に楽しめますか？

A. はい、日帰りでも田植え体験、美活弁当、自然散策まで含まれており、14時頃までたっぷり楽しめます。

宿泊しなくても、自然の中で心と体をゆるめる充実した時間を味わえます。

Q. 宿泊するとどんな楽しみがありますか？

A. 宿泊プランでは農場内のキャンプサイトに泊まれるほか、貸し切りスパやサウナも利用できます。

さらにネオナチュラルのオーガニックスキンケアも自由に使えるため、滞在そのものが癒やしの時間になります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 土と美容に浸る里山週末！ ネオナチュラル「田植え体験会」 appeared first on Dtimes.