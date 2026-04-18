わんこと女の子の微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で258万3000回再生を突破し、「オチが可愛すぎた」「真似してるのかな」「心が癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を『人間と同じように育てた』結果→娘とお布団で一緒に眠って…思わず笑ってしまう『寝相』】

女の子と寝るわんこ

TikTokアカウント「pupuch0114」の投稿主さんは、愛犬「ぷぷ」ちゃんと娘さんの日常を紹介しています。2人は、普段からとっても仲良し。夜寝るときも一緒だといいます。

ベッドに入った2人は、手を布団にかけて、仰向けの体勢で寝ていました。その姿はまるで人間の姉妹のよう。実は、投稿主さんは、ぷぷちゃんを人間と同じように育てたのだといいます。その結果、人間のように布団に入って仰向けで寝るようになったのでした。

そんなぷぷちゃんは、女の子に「寝方」を教える係でもあります。お行儀よく布団に入って寝るようお手本を見せるぷぷちゃん。そんな姿に、投稿主さんも安心してその場を離れたそうです。

まさかの寝相に爆笑！

2人が寝たころ、投稿主さんも寝室へ。すると、最初は並んで寝ていたはずの2人が…。ベッドのあちこちに散らばり、布団も完全に吹き飛んでしまっていたとか！

仰向けで布団を被っていたぷぷちゃんは、その体勢のまま横向きになり、足を放り出して寝ていたそうです。その姿は、まるでミーアキャット…。

女の子も、ぷぷちゃんに倣って横向きになっていたとか。無邪気な2人の姿に、思わずホッコリしてしまいますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「自分を人間だと思ってるね(笑)」「ぬいぐるみ感強いw」「わんちゃんも寝相悪いことあるんですね！」などさまざまなコメントが寄せられました。

面倒見のいいぷぷちゃん

実は、ぷぷちゃんには弟もいるそうです。まだ幼い弟を、甲斐甲斐しくお世話する姿がたびたび見られるとか。ぷぷちゃんは大変面倒見のいい性格で、女の子が小さかったときも一緒に遊んであげていたといいます。

5年前は妹、現在は弟のお世話係として活躍するぷぷちゃん。とくに、2人を笑わせることにおいては、ぷぷちゃんの右に出る者はいないほど…。その微笑ましい光景から、家族の幸せがひしひしと伝わってくるのでした♡

TikTokアカウント「pupuch0114」には、ぷぷちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pupuch0114」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。